Виноваты все: наказаны "Спартак", "Локомотив" и Гильерме

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел скандальный инцидент на матче премьер-лиги "Локомотив" – "Спартак". Те или иные наказания присуждены всем – и команде гостей, и хозяевам.

Игра на "РЖД-Арене" сопровождалась многочисленными нарушениями регламента и разного рода скандалами. В итоге "Локомотив", как сообщает РИА Новости, получил штрафов на сумму 550 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе, скандирование ненормативной лексики и нарушение санитарного регламента.

"Спартаку" присуждены 780 тыс. рублей штрафа за те же нарушения, что и его сопернику, но из них полмиллиона – за расистские скандирования в адрес вратаря "Локо" Гильерме. Это нарушение также привело к условному наказанию "красно-белых" проведением одного матча без зрителей.

Но и голкипер российской сборной и команды железнодорожников признан виновным в том, что провоцировал спартаковских болельщиков и разжигал негативные настроения на трибунах: Гильерме пропустил два матча в чемпионате страны.