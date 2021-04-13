"Локомотив" выразил поддержку Гильерме

Гильерме Маринато, дисквалифицированный на два матча чемпионата России, получил поддержку от "Локомотива". В клубе считают наказание вратаря несправедливым.

Совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб и футболисты выразили поддержку вратарю Гильерме Маринато. Одноклубники считают, что голкипер наказан несправедливо. Наоборот, это вратарь сборной России подвергался оскорблениям со стороны болельщиков "Спартака", считают в "Локомотиве". Более того, в клубе утверждают, что оскорбления носили расистский характер.

"Локомотив" выразил сожаление и недоумение решением КДК. Однако матчи против "Ростова" и "Тамбова" железнодорожникам придется провести без своего основного вратаря.