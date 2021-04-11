Тедеско сравнил вратаря "Локомотива" Гильерме с Нойером

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение красно-белых в матче 25-го тура чемпионата России против "Локомотива". Немецкому специалисту понравилась игра собственной команды. Кроме того, он выделил вратаря соперника Маринато Гильерме.

"Мы хорошо начали матч, контролировали ход игры… Даже после удаления Айртона мы продолжили играть хорошо. У нас было много моментов для того, чтобы забить. Хотел бы отметить игру Гильерме. Редко я видел такую игру вратаря. Сравнил бы его с Нойером", – цитирует Тедеско РИА Новости.

Напомним, что Мануэль Нойер является голкипером сборной Германии и мюнхенской "Баварии".

"Локомотив" добился победы над "Спартаком" со счетом 2:0 и теперь отстает от красно-белых всего на одно очко.