"Спартак" осуждает проявления расизма

Руководитель департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов заявил, что клуб всегда осуждал расизм и вел борьбу с этим уродливым явлением. Клуб отреагировал на появившиеся обвинения болельщиков в проявлении расовой нетерпимости в отношении вратаря "Локомотива" Гильерме Маринато.

Делегат РФС на матче 25-го тура между "Локомотивом" и "Спартаком" отметил оскорбления со стороны болельщиков в адрес вратаря железнодорожников Гильерме Маринато. Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сказал РИА Новости, что этот случай будет рассмотрен КДК. Некая организация "Футбол против расизма в Европе" обвинила "Спартак" в систематических проявлениях расизма в отношении Гильерме и потребовала применить жесткие меры в отношении красно-белых.

"Спартак" отреагировал на обвинения устами главы департамента по связям с общественностью Антона Фетисова. "Наш клуб осуждает проявления расизма и борется с искоренением этого уродливого явления. При этом мы надеемся, что не останутся без внимания случаи нарушения регламента", приводит слова Фетисова РИА Новости. Представитель "Спартака" имел в виду посещение начальником команды "Локомотив" Станиславом Сухиной судейской комнаты перед матчем.