Организация "Футбол против расизма в Европе" требует наказать "Спартак"

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) считает, что "Спартак" должен получить строгое наказание за систематические оскорбления вратаря "Локомотива" Гильерме Маринато. В последнем матче команд Гильерме также подвергся обструкции со стороны фанатов.

FARE отметила, что спартаковские болельщики в течении пяти лет оскорбляли Гильерме, но клуб каждый раз избегал серьезного наказания. Антирасистская организация усмотрела в поведении фанатов проявление расизма (при том, что Гильерме принадлежит к той же расе, что и его обидчики). Теперь FARE настаивает на серьезных санкциях в отношении "Спартака", сообщает "Спорт-Экспресс".

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин пообещал, что КДК рассмотрит инцидент в воскресном матче. Руководитель департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов указал, что Гильерме своими оскорбительными жестаи сам провоцировал болельщиков красно-белых.