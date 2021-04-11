"Спартак" остался в меньшинстве в матче с "Локомотивом"

В Москве завершился первый тайм центральной встречи 25-го тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Спартаком". Красно-зеленые забили в ворота гостей два безответных мяча. Красно-белые же остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Лукас Айртон.

Спартаковцы активнее начали встречу, однако территориальное преимущество команды Доменико Тедеско не принесло результата. А вот хозяева поля в быстрой контратаке открыли счет в матче. Голом отметился форвард "железнодорожников" Франсуа Камано.

Под занавес первого тайма за фол последней надежды был удален футболист "Спартака" Лукас Айртон. Федор Смолов наказал гостей, послав мяч в в нижний угол ворот со штрафного.

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "Локомотива".