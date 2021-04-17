"Локомотив" продолжил победную серию и поднялся на второе место

В Москве завершился матч 26-го тура чемпионата России по футболу. "Локомотив" обыграл "Ростов" с результатом 4:1. Эта победа стала для железнодорожников седьмой подряд матчах премьер-лиги.

Уже к шестой минуте "Локомотив" выигрывал 2:0. Сначала грубо ошибся вратарь ростовчан Сергей Песьяков, подаривший мяч Франсуа Камано. Тот спокойно поразил ворота. А затем Песьяков не среагировал на уда Рифата Жемалетдинова. Затем игра успокоилась. А на 33-й минуте гости сократили отставание. Деннис Хаджикадунис с близкого расстояния поразил ворота Антона Коченкова. Команды ушли на перерыв при счете 2:1.

Во втором тайме два неоднозначных решения принял судья Михаил Вилков. Сначала он показал вторую желтую карточку полузащитнику ростовчан Армину Гиговичу за легенькую отмашку от Жемалетдинова. А потом арбитр назначил пенальти за падение Гжегожа Крыховяка в чужой штрафной. Сам же Крыховяк реализовал пенальти – 3:1. Игра была практически сделана. Отыграть два мяча в меньшинстве "Ростов" уже не мог.

А "Локомотив" не успокоился и под занавес встречи забил четвертый мяч. Эдер замкнул прострел Крыховяка, проводившего сотый матч в составе "Локомотива". Встреча завершилась со счетом 4:1. "Локомотив" выиграл седьмой, а с учетом кубковых встреч – девятый матч подряд. Железнодорожники набрали 49 очков и поднялись на второе место. Проигравший в третий раз кряду "Ростов" с 37-ю очками занимает девятую строчку.