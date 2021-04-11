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Футбол России 6 часов назад

11 апреля 2021 19:30

"Локомотив" – "Спартак". Камано открыл счет в матче на 22-й минуте

Франсуа Камано (в центре)

Франсуа Камано (в центре)
Фото: fclm.ru

В рамках 25-го тура чемпионата России московский "Локомотив" принимает столичным "Спартак". Счет в матче открыл нападающий "железнодорожников" Франсуа Камано.

Гвинеец забил на 22-й минуте с передачи Федора Смолова. Для 24-летнего форварда этот гол стал пятым за российскую команду.

Матч "Локомотив" – "Спартак" проходит на поле "РЖД Арены" в Москве. Подопечные Доменико Тедеско с 47 очками занимают второе место в турнирной таблице, а команда Марко Николича расположилась строчкой ниже, имея в активе на четыре балла меньше.

Напомним, в матче первого круга сезона-2020/21 "Локомотив" благодаря голу Мурило открыл счет уже на 10-й минуте, но в итоге проиграл. Волевую победу "Спартаку" принесли Джордан Ларссон и Александр Соболев, отличившиеся на 53-й и 81-й минутах соответственно.

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