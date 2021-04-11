Леонид Федун остался недоволен судейством в столичном дерби

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о матче 25-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом". По мнению руководителя красно-белых, судьи должны были поставить пенальти в ворота "железнодорожников".

Федун не стал отвечать на вопрос, почему спартаковцы проиграли в дерби с "Локомотивом". "Лучше спросите, почему пенальти не поставили?", – заявил владелец столичного клуба, слова которого приводит РИА Новости.

По ходу игры возникло несколько спорных моментов в штрафной "железнодорожников". Во втором тайме мяч попал в руку защитнику хозяев поля Пабло, однако судьи не стали назначать пенальти.

Также у Федуна возникли вопросы по поводу падения Промеса в штрафной "железнодорожников".

Напомним, что "Спартак" уступил "Локомотиву" на выезде со счетом 0:2.