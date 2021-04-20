В РФС признали две ошибки Вилкова в матче "Локомотив" – "Ростов"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза вынесла решение относительно работы главного арбитра матча 26-го тура премьер-лиги "Локомотив" – "Ростов" Михаила Вилкова. В ЭСК РФС признались, что рефери допустил две ошибки в пользу "Локо".

Об этом заявил глава судейского корпуса РФС Ашот Хачатурянц. "Эксперты единогласно приняли решение, что Вилков ошибся в двух эпизодах: с вынесением второй желтой карточки игроку "Ростова" и назначением пенальти в ворота "Ростова", – цитирует его РИА Новости. – Никто из восьми членов ЭСК не сомневался в этом".

Речь идет о решение Вилкова удалить хавбека ростовчан Армина Гиговича на 53-й минуте матча, а также о решение арбитра назначить в ворота южан 11-метровый удар на 65-й минуте встречи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу "Локомотива".

Этот матч стал для Вилкова последним в российской премьер-лиге. РФС пожизненно отстранил его от работы в связи "с утратой доверия". Это решение было поддержано московским "Спартаком".