Футбольный "Спартак" поддержал отстранение судьи Вилкова

Официальные представители московского "Спартака" на официальном сайте клуба высказались о позиции судейского комитета РФМ и его председателя Ашота Хачатурянца, пожизненно отстранивших арбитра Михаила Вилкова от работы в футболе.

"Красно-белые" поддержали решения Российского футбольного союза: "Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые после ряда скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе. Знаем, что политика, проводимая судейским комитетом, поддерживается другими российскими клубами".

Как уже сообщали Вести.Ru, Вилков уже имел отстранение от работы в текущем сезоне. В октябре Михаил признался во лжи контрольно-дисциплинарному комитету РФС по одному из эпизодов матча между "Рубином" и "Краснодаром". Тогда судью наказали условно, а теперь условное наказание стало реальным, но максимально строгим.