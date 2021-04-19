РФС пожизненно отстранил Вилкова от судейства

Судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе. Об этом сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

"Отстранение Вилкова? Могу подтвердить. Решение с формулировкой "утрата доверия", – сообщил Хачатурянц, слова которого приводит ТАСС. – Получается, что он отстранен навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока я возглавляю судейский комитет".

Последним матчем 41-летнего арбитра в российской премьер-лиги стало противостояние 26 тура между "Локомотивом" и "Ростовом" (4:1). Тогда работа судьи вызвала много критики, в частности, за назначение пенальти в ворота "желто-синих".

Напомним, что Вилков уже был отстранен от работы в текущем сезоне. В октябре Михаил признался во лжи Контрольно-дисциплинарному комитету РФС по одному из эпизодов скандального матча 11 тура премьер-лиги между "Рубином" и "Краснодаром".