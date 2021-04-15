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Футбол России 1 час назад

15 апреля 2021 17:19

УЕФА отстранил Сергея Лапочкина от судейства


EPA

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отстранить от судейской работы Сергея Лапочкина. Срок дисквалификации составил три месяца. Об этом сообщила служба коммуникаций Российского футбольного союза.

Как стало известно изданию "Спорт-экспресс", в 2018 году арбитр не стал сообщать сотрудникам УЕФА о контакте с людьми, просившими российского судью обеспечить необходимый результат в матче второго отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 "Вентспилс" — "Бордо". Встреча состоялась 26 июля 2018 года и завершилась в пользу последних со счетом 1:0.

Нарушение Лапочкина заключается в том, что он не уведомил о случившемся представителей УЕФА.

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