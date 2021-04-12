Тренер "Атлетико" Симеоне: нам нужно справиться с проблемами

Еще пару месяцев назад "Атлетико" имел значительное превосходство над "Барсой" и "Реалом" и, казалось, что лишить "матрасников" чемпионства может только чудо. Но теперь концовка первенства Испании будет очень упорной, считает тренер лидеров Диего Симеоне.

Аргентинец высказался по поводу упущенных возможностей в матче с "Бетисом"(1:1): "Первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении, у нас было достаточно опасных моментов, чтобы решить все заранее. Но, признаюсь, что во втором тайме мы могли пострадать больше".

"В целом я доволен игрой моих футболистов, они проделывают огромную работу, мне очень жаль только, что мы не смогли забить еще, – цитирует Симеоне издание Marca, – Но футбольная жизнь – это работа и еще раз работа. Нам остается только делать ее еще лучше".

Тренер "матрасников" припомнил, что в начале сезона и у "Реала", и у "Барселоны" были периоды нестабильности. "Мы же выигрывали матч за матчем. Сейчас же "Реал" выглядит очень уверенно и одержал победу над "Барселоной" (2:1). Теперь у нас проблемы, и мы позволили сократить отставание до одного очка".

"Атлетико" все еще лидирует в Ла Лиге, имея 67 очков. У "Реала" – 66, а у занимающей третью строчку "Барселоны" – 65. Похоже, что идущая четвертой "Севилья" (58 очков) не вмешается в борьбу за три первых места. А в споре трех испанских грандов очень многое будет зависеть от календаря.