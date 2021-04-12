Лидер чемпионата Испании потерял очки в матче с "Бетисом"

Мадридский "Атлетико" не смог обыграть "Бетис" в рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Подопечные Диего Симеоне первыми забили мяч, однако не сумели удержать победу. Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась вничью со счетом 1:1.

Гости вышли вперед уже на пятой минуте первого тайма. За "матрасников" отличился Янник Карраско. Однако радость футболистов "Атлетико" длилась недолго. На 20-й минуте Кристиан Тель сравнял счет в матче.

Мадридский клуб набрал 67 очков и вновь поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Правда, "Реал" теперь отстает от "Атлетико" всего на один балл, а "Барселона" – на два. "Бетис" с 47 очками идет шестым.