Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге АТР

Кардинальных изменений в классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов не произошло. В Топ-10 все лидеры остались на своих местах, испанский чемпион турнира в Марбелье Пабло Каррено-Буста поднялся на 12-ю строчку, а победитель соревнований в Кальяри итальянец Лоренцо Сонего вошел в Топ-30.

Лидерство в рейтинг-листе АТР сохранил серб Новак Джокович (11963 очка), который с каждой новой неделей увеличивает сумму рекорда по нахождению на первой строчке. Россиянин Даниил Медведев (10030) – второй, испанец Рафаэль Надаль (9670) – третий, наш Андрей Рублев (5400) – на 8-м месте.

В Топ-30 рейтинга еще два россиянина. Карен Хачанов (2280 баллов) поднялся на одну строчку и теперь он 23-й, а Аслан Карацев (1918) – пропустил впереди себя Сонего (1919) и занимает 29-е место в Emirates ATP Rankings.