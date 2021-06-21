Медведев, Рублев и Карацев сохранили свои места в рейтинге ATP

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 21 июня, опубликовала обновленный рейтинг организации. Первая десятка, в которой два россиянина, не претерпела изменений.

По-прежнему лидирует с 12 113 очками серб Новак Джокович. На второй строчке расположился россиянин Даниил Медведев (10 053), на третьей – испанец Рафаэль Надаль (8 630), на четвертой – грек Стефанос Циципас (7 980), а замыкает первую пятерку австриец Доминик Тим (7 425).

Также в десятке свои места сохранили немец Александр Зверев (7 305), россиянин Андрей Рублев (6 120), швейцарец Роджер Федерев (4 815), итальянец Маттео Берреттини (4 468) и испанец Роберто Баутиста-Агут (2 905).

Россиянин Аслан Карацев (2 304) сохранил 24-ю позицию рейтинга, а Карен Хачанов о (1 965) опустился с 27-й строчки на 29-ю.