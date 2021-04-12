Верника похоронят на Востряковском кладбище

На Востряковском кладбище Москвы рядом с родственниками упокоится народный артист России, 96-летний режиссер Эмиль Верник. Он умер от остановки сердца 11 апреля. Прощание с Эмилем Верником пройдет 13 апреля с 11 до 12 часов в Портретном фойе МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.

О времени прощания с Эмилем Верником в своем Instagram сообщил один из двух сыновей усопшего – телеведущий и автор телепрограмм, заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Вадим Верник.

Эмиль Верник был доцентом Школы-студии МХАТ, главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством было поставлено более 200 радиопостановок, ставших золотым фондом российского радио, в которых участвовали лучшие советские актеры– Андрей Миронов, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Олег Табаков, Марина Неелова, Татьяна Доронина, Владимир Машков и другие.

"Эмиль Верник был настоящим мастером своего дела, уникальность работ которого признана зрителями разных поколений", – отметила вклад режиссера в российскую культуру глава Минкультуры Ольга Любимова.

Верник стал родоначальником творческой династии. Кроме его сына Вадима известен также актер и телеведущий Игорь Верник, а также сын Игоря Верника Григорий. Внук Эмиля Верника пока только студент Школы-студии МХАТ, но уже снимается в кино. Участвует в проектах "Кухня" и "Need хелп".