Верника похоронили на Востряковском кладбище

На Востряковском кладбище Москвы похоронили режиссера, народного артиста России, 96-летнего Эмиля Верника. У него остановилось сердце 10 апреля 2021 года. Церемония прощания прошла утром 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.

Эмиль Верник был режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством было поставлено свыше двух сотен радиопостановок, которые стали золотым фондом российского радио. В постановках радиотеатра участвовали Олег Ефремов, Андрей Миронов, Михаил Ульянов, Олег Табаков, Татьяна Доронина, Марина Неелова, Владимир Машков и другие.

Эмиль Верник был доцентом Школы-студии МХАТ. Сейчас в Школе-студии МХАТ учится его внук Григорий. Он известен по сериалам "Кухня" и "Need хелп". Эмиль Верник стал основателем театральной династии – по актерской стезе пошел его сын Игорь, а сын Вадим стал замхудрука МХТ имени Чехова.