Первоклассник провалился в яму с кипятком в Нижневартовске

В Нижневартовске первоклассник провалился в яму с кипятком по пути в школу. Сейчас он находится в больнице с ожогами ног, сообщили в управлении СКР по Югре.

Инцидент произошел около 07:30 утра 12 апреля в районе дома №14 по улице Декабристов. Примерно за 20 минут до этого в этом месте прорвало трубу горячего водоснабжения, и вода подмыла грунт. Мальчик 2013 года рождения наступил на асфальт, но тут же провалился в яму с кипятком. Спустя несколько минут на место прибыли сотрудники коммунальных служб, которые уже получили сигнал о прорыве.

Школьника доставили в окружную клиническую больницу, врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое.

Представители компании "Горэлектросеть" пообещали оказать ребенку и его родителям помощь в лечении и восстановлении.