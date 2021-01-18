Глава семьи обварился кипятком, спасая жену и сына из затопленной квартиры

Житель Сарова получил серьезные ожоги ног, спасая жену с ребенком из затопленной кипятком квартиры. Сотрудники управляющей компании подозревают жильцов в самовольной замене труб.

Закончившийся для мужчины в больнице инцидент произошел на минувшей неделе. Утром выбило счетчик горячего водоснабжения, и в двухкомнатную квартиру хлынул кипяток. Глава семьи на руках вынес в подъезд сына и супругу, затем собрал им теплые вещи и добрался до шкафа с документами. Во время спасательной операции он получил ожоги ног второй и третьей степени.

На этой неделе, как уточняет "Коза.Пресс", в город приедут специалисты Нижегородского ожогового центра, чтобы оценить состояние пострадавшего, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сама семья утверждает, что им вменяют в вину самостоятельную замену труб без согласования с УК, что якобы и стало причиной аварии.