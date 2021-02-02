Воспитанник детсада получил серьезные ожоги во время мытья рук

Ожогами 10 процентов тела закончились для двухлетнего мальчика гигиенические процедуры в детском саду в Саратове, сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел днем 1 февраля в Ленинском районе города, когда детишки мыли руки. Воспитательница отвлеклась, а в этот момент ребенок закрыл кран с холодной водой, и на него хлынула горячая. Он дернулся в сторону, но в итоге вода расплескалась и попала на ноги.

Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги рук и ног первой, второй и третьей степени, сейчас мальчик находится в больнице. Проводится доследственная проверка.