На заведующую московским детсадом завели дело об истязании ребенка

Заместитель директора детского сада на западе Москвы стала фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с ребенком после того, как отец мальчика пожаловался на нестандартные методы воспитания в частном учреждении.

Речь идет о детском саду на Гвардейской улице, воспитанник которого вернулся домой 28 января угнетенный, с многочисленными синяками и ссадинами.

"Как будто ребенок под бетономешалку попал. Расцарапан полностью живот, руки, на запястьях следы от того, что его хватали, всюду ссадины – на руках, лопатках, локтях, спине", – рассказал "Москве 24" его отец.

Как оказалось, мальчик на занятии не смог найти некую карточку, за что на него накричали. Он разнервничался и отказался разговаривать с воспитательницей, после чего Кристина Борисовна "затащила его в душевую кабину, облила водой в одежде и заставила раздеваться и отжимать свою одежду". Сама замдиректора пояснила, что лишь брызгала в лицо детям из пульверизатора, но откуда взялись травмы, не уточнила.

Родители ребенка написали заявление в полицию, прокуратура настояла на возбуждении уголовных дел по факту истязания, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.