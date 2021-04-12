Российскому хоккеисту АХЛ Щербаку в игре разорвали щеку

Хоккеист клуба АХЛ "Техас Старз" Никита Щербак в очередной игре серьезно пострадал. В матче против "Колорадо Иглз" (0:3) он получил разрыв губы и щеки после столкновения с соперником. 25-летнему россиянину наложили на лицо более двух десятков швов.

О повреждении Щербак сообщил с социальной сети Instagram, опубликовав фото с огромным шрамом, который идет в половину лица от нижней губы к скуле. Сам хоккеист, похоже, уже оправился от шока и даже пошутил над своим портретом, написав в подписи к фото: "Джокер".

Щербак был выбран на драфте клубом НХЛ "Монреаль Канадиенс" в 2014 году, но в основе закрепиться не сумел, несколько лет выступая за команды низших американских лиг. Затем была попытка вернуться на топ-уровень в "Лос-Анджелес Кингз", но тоже неудачная. В КХЛ он играл в "Авангарде" и "Тракторе", а к "Техасу" присоединился в январе этого года.