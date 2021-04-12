Институт гражданской обороны: миграция птиц может привести к авиакатастрофам

Весенняя миграция животных может привести к повышению риска столкновения птиц с летательными аппаратами, предупреждают специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны.

"Для предотвращения происшествий и инцидентов с воздушными судами Росавиации рекомендуем организовать надежное орнитологическое обеспечение полетов", – заявил исполняющий обязанности начальника НИИ Владимир Мошков.

В институте также уточнили, что ежегодно во всем мире происходит до 5 тысяч случаев столкновения с птицами. В качестве примера ученые привели авиакатастрофу в аэропорте Домодедово. В 2007 году самолет Ан-12 врезался в стаю пернатых, что привело к отказу сразу двух правых двигателей. После этого машина упала на землю и сгорела. Все семь человек, которые находились на борту, погибли.

Согласно статистике Росавиации, апрель не самый опасный месяц. Например, в 2019 году ведомство зафиксировало 126 сообщений о столкновении с птицами и 11 инцидентов. Для сравнения, в июле того же года поступило 223 сообщения и отмечено 12 инцидентов. Похожие цифры наблюдались и в августе.