"Бавария" хочет увести из гладбахской "Боруссии" Нойхауса

Скауты мюнхенской "Баварии", работающие над потенциальным усилением состава лучшего клуба бундеслиги и континентальной Лиги чемпионов прошлого сезона, положили глаз на Флориана Нойхауса, который в прошлом году дебютировал в сборной Германии.

Усиление линии полузащиты – одна из главных целей баварцев в летнее трансферное окно. Как сообщает Abendzeitung München, чемпионы Германии постараются приобрести 24-летнего Флориана Нойхауса у гладбахской "Боруссии".

При этом Мюнхену агенты предложили услуги 30-летнего хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Верналдума, который летом станет свободным агентом. Но, по сведениям инсайдеров, "Бавария" не планирует предлагать контракт голландцу. Это связано с его высокой зарплатой и возрастом.