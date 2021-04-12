Чувашия сохраняет невысокий уровень безработицы

Уровень безработицы в Чувашии составил 1,6%. При этом число официально зарегистрированных рабочих на момент 12 апреля составляет 9592 человека. Об этом сообщает ГТРК "Чувашия".

Напомним, что согласно данным на январь 2021 года, общий уровень безработицы в РФ составил 5,8%. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,0 млн человек, из них 70,7 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью. 4,3 млн – безработные, согласно критериям МОТ.