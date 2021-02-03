Смертность от коронавируса в Чувашии снизилась в 2 раза

В Чувашии внезапно снизилась смертность от коронавируса. Буквально на прошлой неделе показатели летальности в республике были в 2 раза выше. По информации стопкоронавирус.рф за прошедшие сутки в республике было зафиксировано пять летальных исходов от COVID-19. Диагноз подтвердился у 90 жителей региона, 96 человек вылечились.

С общей сложности с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 19729 человек. 17807 побороли инфекцию. 899 жителей – скончались, передает ГТРК "Чувашия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Отметим также, что в республике набирает прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. Порядка 5 тысяч человек уже прошли вакцинацию.