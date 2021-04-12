Охранника парижской больницы убили в перестрелке

Неизвестный открыл стрельбу возле больницы на юго-западе Парижа, два человека получили огнестрельные ранения, один из них позже скончался, сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в первой половине дня 12 апреля у госпиталя имени Анри Дюнана в 16-м округе французской столицы. Нападению подверглись мужчина и женщина, им быстро оказали первую помощь, а затем госпитализировали, однако спасти охранника лечебного учреждения не удалось.

Злоумышленнику удалось скрыться. О возможных мотивах нападения ничего не сообщается.