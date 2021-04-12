Стрельба в Париже могла быть результатом бандитских разборок

Стрельбу в Париже, в результате которой 12 апреля один человек погиб и еще один был ранен, могла устроить преступная группировка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя французской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 12 апреля возле больницы на юго-западе Парижа неизвестный устроил стрельбу, ранив мужчину и женщину. По уточненным данным, мужчина от полученных ранений погиб. Пострадавшая в перестрелке 33-летняя женщина, которая работает в службе безопасности больницы, жива, но находится в тяжелом состоянии.

О личности погибшего поступает противоречивая информация. Французское издание le Parisien, ссылаясь на собственные источники, сообщает что убитый мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков и имел отношение к преступным сообществам. Однако по информации РИА Новости, которую сообщил агентству представитель прокуратуры, 33-летний погибший ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов

Прокуратура Парижа начала расследование после стрельбы у больницы по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". На данный момент выяснено, что убитый и пострадавшая не были связаны. Скорее всего, главной целью стрелявшего был именно мужчина.

У французских правоохранителей есть основания полагать, что преступление было спланировано организованной бандой по предварительному сговору. Открывший стрельбу скрылся на скутере. Ведутся его розыски. Квартал, где произошла стрельба, оцеплен.