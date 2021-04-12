Тренировка воздушной части Парада Победы. Видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео тренировки авиационной части Парада Победы. В небо поднялись 70 самолетов и вертолетов.

В 2021 году торжества впервые будут открывать сразу три тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26. Ранее в небе над Москвой появлялась всего одна подобная машина.

Закрывать Парад уже традиционно будут пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи", которые сложат в небе знаменитый "кубинский бриллиант". За ними пролетят шесть штурмовиков Су-25. Они оставят в небе бело-сине-красный дымный след.

Полеты авиации проходят на высоте от 180 и 550 метров.