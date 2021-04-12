Три машины провалились под землю в Петербурге. Видео

Промоина образовалась из-за прорыва магистрального трубопровода с горячей водой на северо-западе Санкт-Петербурга. Под землю ушли три легковушки.

Инцидент произошел возле торгового центра "Меркурий" на парковке в понедельник, 12 апреля. В месте коммунальной аварии образовался провал, в который последовательно упали три автомобиля.

По информации паблика "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в настоящее время аварийная бригада устраняет последствия прорыва, а страховые эксперты оценивают ущерб, нанесенный автовладельцам.