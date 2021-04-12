Сергей Зубов стал главным тренером рижского "Динамо"

Известный российский хоккеист Сергей Зубов, который 17 лет провел в заокеанской Национальной хоккейной лиге, официально возглавил латвийское "Динамо". Такое решение принял на своем расширенном заседании совет и правление рижского клуба КХЛ.

Руководство рижан поручило новому главному тренеру разработать план подготовки команды к новому сезону, предложить кандидатуры на должности свих ассистентов, а также назвать, кого из новых игроков он видит в команде.

"Я благодарен руководству "Динамо" за доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала латвийских болельщиков своими достижениями, – цитирует Зубова официальный сайт рижан. – Понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я готов принять".