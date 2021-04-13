Главным тренером хоккейного "Динамо" стал Алексей Кудашов

Известный российский хоккеист и тренер Алексей Кудашов официально представлен в качестве наставника столичного клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо". Владимир Крикунов уволен за невыполнение задачи на сезон.

Решение о расставании с 70-летним Крикуновым и его штабом в количестве шести специалистов было принято после того, как "Динамо" выбыло во втором раунде Кубка Гагарина, в котором в пяти матчах уступило питерскому СКА (1:4).

Кудашов, которому в этом году исполнится 50 лет, в качестве игрока "Динамо" был чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а в составе "Дюссельдорфа" – чемпионом Германии. В КХЛ он тренировал "Атлант", "Локомотив", питерский СКА, а также возглавлял сборную России.