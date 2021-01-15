Куртинайтис покинул пост главного тренера БК "Химки"

Руководство БК "Химки" расторгло контракт с главным тренером Римасом Куртинайтисом. Исполнять обязанности наставника доверено Андрею Мальцеву.

Причиной отставки олимпийского чемпиона Сеула стала серия из 12 поражений в Евролиге. После недавнего проигрыша "Химок" турецкому "Анадолу Эфес" с разницей в 39 очков, руководство подмосковного клуба решило расторгнуть контракт с Римасом Куртинайтисом.

Исполняющим обязанности главного тренера "Химок" назначен Андрей Мальцев. Пресс-служба подмосковного коллектива объяснила подобный выбор тем, что Мальцев – сильный специалист и должен справиться с возложенной на него миссией.