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Хоккей в России и в мире 1 час назад

16 апреля 2021 19:39

В нижнекамском "Нефтехемике" будет новый тренер


twitter.com/HCNeftekhimik68

Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера нижнекамского "Нефтехимика". Вместе с Буцаевым ушли из "Нефтехимика" и помощники тренера.

"Нефтехимик" на своем официальном сайте сообщил об уходе тренерского штаба. Команду покинули главный тренер Вячеслав Буцаев, его помощники Павел Костичкин и Александр Завьялов. Еще раньше оставил свой пост тренер вратарей Валерий Иванников.

Олимпийский чемпион 1992 года Вячеслав Буцаев возглавил "Нефтехимик" в 2018 году. В регулярном чемпионате 2020/21 клуб из Нижнекамска занял 11-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Возможно, это обстоятельство стало причиной отставки Буцаева и его помощников.

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