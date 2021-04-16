В нижнекамском "Нефтехемике" будет новый тренер

Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера нижнекамского "Нефтехимика". Вместе с Буцаевым ушли из "Нефтехимика" и помощники тренера.

"Нефтехимик" на своем официальном сайте сообщил об уходе тренерского штаба. Команду покинули главный тренер Вячеслав Буцаев, его помощники Павел Костичкин и Александр Завьялов. Еще раньше оставил свой пост тренер вратарей Валерий Иванников.

Олимпийский чемпион 1992 года Вячеслав Буцаев возглавил "Нефтехимик" в 2018 году. В регулярном чемпионате 2020/21 клуб из Нижнекамска занял 11-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Возможно, это обстоятельство стало причиной отставки Буцаева и его помощников.