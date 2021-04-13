Баскетбольные "Химки" избавили Мальцева от приставки "и.о."

Баскетбольные "Химки" официально объявили об утверждении Андрея Мальцева на посту главного тренера. Назначение состоялось через три месяца после его прихода в команду на место подавшего в отставку Римаса Куртинайтис.

"Принять команду посреди сезона всегда непросто, – цитирует сайт "Химок" гендиректора клуба Павла Астахова. – Мы высоко оцениваем работу, которую проделал Андрей Николаевич. Обладая маленькой ротацией, тренер сумел за короткое время наладить игру, сплотить коллектив и решил одну из задач: досрочно вывел "Химки" в плей-офф Единой лиги ВТБ".