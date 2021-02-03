"Химки" подписали чемпиона Европы Понкрашова

Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" объявил о подписании контракта с разыгрывающим Антоном Понкрашовым. Стороны подставили подписи под соглашением, рассчитанным до конца сезона 2020/21.

"Химки" для меня являются одним из моих родных клубов, – признается баскетболист пресс-службе клуба. – Здесь я провел два прекрасных сезона, повлиявших на мое становление как игрока. Когда поступило предложение от "Химок" – согласился не раздумывая. Постараюсь помочь команде".

"Я давно знаю Андрея Мальцева – с ним мы работали в "Спартаке", и, думаю, что мы быстро найдем общий язык. Времена непростые, но я полагаюсь на труд, ведь только усердной работой можно выправить положение и начать побеждать. Главное – полная самоотдача".

Напомним, что Понкрашов защищал цвета подмосковного клуба с 2007 по 2009 год. Тогда он провел за химчан 101 игру. С тех пор он также выступал за такие команды, как ЦСКА, "Спартак", "Красные Крылья", "Локомотив-Кубань", "Красный Октябрь", УНИКС и "Зенит".