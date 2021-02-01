01 февраля 2021 22:13

"Динамо" прервало победную серию СКА в КХЛ

Дмитрий Яшкин, Юсо Хиетанен и Андре Петерссон (слева - направо)

Дмитрий Яшкин, Юсо Хиетанен и Андре Петерссон (слева - направо)
dynamo.ru

Хоккеисты московского "Динамо" выиграли у СКА матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Москве и завершилась сухой победой хозяев льда со счетом 2:0.

Динамовцы решили исход матча в свою пользу в заключительном третьем периоде. Сначала счет открыл Дмитрий Кагарлицкий, а за полторы минуты до финальной сирены "бело-голубые" поставили точку после того, как питерцы сняли вратаря и выпустили шестого игрока в поле для попытки отыграться.

Таким образом, "Динамо" в третий раз обыграло СКА по ходу текущего сезона и прервало победную серию "армейцев", состоявшую из четырех побед.

В еще одном параллельном матче дня нижегородское "Торпедо" обыграло "Куньлунь" со счетом 3:0.

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