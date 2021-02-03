"Динамо" добилось пятой победы подряд в КХЛ, обыграв "Йокерит"

Московский хоккейный клуб "Динамо" выиграло пятый матч регулярного чемпионата КХЛ подряд. Встреча проходила на домашней площадке "бело-голубых" и завершилась с крупным счетом 5:1 в пользу хозяев.

В первой половине матча динамовцы забросили три шайбы – голами отличились Магнус Пяаярви, Дмитрйи Яшкин и Оскар Линдберг. Под конец второго периода Саку Мяэналанен сократил отставание в счете.

Но в заключительные 20 минут матча "Динамо" все же довело матч до крупной победы. Этому поспособствовали Олег Зайцев и все тот же Линдберг, оформивший дубль.

В двух других параллельных матчах вечера "Спартак" в гостях обыграл "Куньлунь" (5:3), а нижегородское "Торпедо" в домашнем матче нанесло поражение "Витязю" (6:3).