"Динамо" выиграло у ЦСКА в московском дерби

В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское "Динамо" принимало ЦСКА. Динамовцы выиграли встречу с результатом 4:1.

В первом периоде "Динамо" с интервалом в 20 секунд забросило две шайбы. Андрей Сергеев реализовал численное преимущество, а Вадим Шипачев отличился в равных составах. Счет 2:0 держался до 56-й минуты, пока армеец Константин Окулов не отыграл один гол. Но "Динамо" снова выстрелило дуплетом уже по пустым воротам. Голы на счету Вадима Шипачева и Даниила Тарасова.

В Санкт-Петербурге СКА также с результатом 4:1 обыграл череповецкую "Северсталь". У победителей голы на свой счет записали Антон Бурдасов (два), Василий Подколзин и Иван Морозов. У гостей единственную шайбу забросил Андрей Алексеев.

В Хельсинки "Йокерит" взял верх над "Сочи" 3:2. У победителей дубль оформил Анти Пильстрем, еще один гол провел Хенри Иконен. У южан по разу забросили Кирилл Петьков и Сергей Шмелев.