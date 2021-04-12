Опубликовано видео задержания мужчины, взявшего заложников во Владикавказе

Депутат Александр Хинштейн опубликовал видео момента задержания мужчины, взявшего 11 заложников в торговом центре во Владикавказе.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как злоумышленник отвлекся на входящих сотрудников правоохранительных органов и был атакован женщиной со спины. В следующее мгновение к нему подбежали полицейские и обезвредили его.

К настоящему времени известно, что нарушитель 1967 года рождения, угрожавший заложникам, не имел при себе взрывного устройства. Внятных требований он не выдвигал. Ранее мужчина был судим по статье 228 УК РФ за наркотики.