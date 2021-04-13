Миротворцы начали разминирование хозяйственных угодий в Нагорном Карабахе

Российские саперы разминируют сельхозугодия в Нагорном Карабахе. Сейчас очистка от взрывоопасных предметов идет на окраине города Мардакерт. Там, во время боевых действий находились артиллерийские позиции.

За несколько дней саперы уже обезвредили более 50 крупнокалиберных снарядов. Как только военные завершат работы по очистке территории, местные жители смогут приступить к сельскохозяйственным работам.

Всего с ноября 2020 года миротворцы обнаружили и ликвидировали более 25 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает телеканал "Россия 24".