Миротворцы России обеспечивают безопасность посевной в Карабахе

В Нагорном Карабахе – в самом разгаре сельскохозяйственные работы. Российские миротворцы помогают. Они очистили от мин и опасных предметов сотни гектаров полей, сообщает телеканал "Россия 24".

Часть угодий находится недалеко от линии разграничения. Как отметили в Министерстве обороны России, благодаря действиям военных посевная прошла без сбоев.

В военном ведомстве подчеркнули: всего с начала миротворческой операции на территории Нагорного Карабаха найдено и обезврежено более 25 тысяч единиц взрывчатки.