Тотальный диктант: вокруг гуманитарного мероприятия кипят политические споры

Этот вопрос казалось давно висел в воздухе, но обрушился на головы организаторов "Тотального диктанта" устами Союза писателей России только пять дней назад.

"Русофобия авторов – тех, кого мы знаем по Тотальным диктантам – просто удивительна, – говорит Василий Дворцов, заместитель председателя правления Союза писателей России. – Есть человек, который говорит, что не может быть российского Крыма, что не может быть другого лидера, кроме Навального, ну зачем это надо? Кого мы тотальным диктантом называем сегодня лидером литературы – русской, современной литературы? Ну явно, что не этого человека!"

Дмитрий Глуховский свой рассказ "Обещания", написанный специально для "Тотального диктанта", называет текстом про любовь к людям и к нашей стране. И, видимо, чтобы эту любовь подчеркнуть, снисходительно добавляет: мол, не волнуйтесь, в этот раз политики в тексте не будет. Впрочем, меняет это мало чего, к бойкоту диктанта Глуховского присоединились чиновники и общественные организации в ряде российских регионов и даже несколько площадок, ранее давших согласие на проведение мероприятия.

Еще раньше принимать участие в организации проекта за рубежом отказалось и Россотрудничество. На выбор организаторов это, впрочем, никак не повлияло, накануне мероприятия современный русский прозаик прибыл в столицу Диктанта этого года – Якутск.

"Тотальный диктант очень правильная, нужная, культурная инициатива и объединяющая самых разных людей. И очень приятно, что эта честь осуществлять ее в этом году выпала каким-то образом мне", – сказал Дмитрий Глуховский.

Впрочем, о политике Глуховский и так сказал уже достаточно – не считая собственных романов, редкое интервью писателя обходится без очередной порции ехидства и глумления. Столь любимую собой страну Глуховский называет банановой республикой, резко критикует присоединение Крыма и обвиняет Россию в развязывании войны в Донбассе. В этом свете не очень понятно, в чем же заключается та самая большая честь участвовать в инициативе, хоть и негосударственной, как подчеркивает сам писатель, но тем не менее проводящейся в том числе на государственные деньги президентского гранта?

"Мне кажется, что со стороны самого Дмитрия Глуховского было бы вполне разумно отказаться от такой чести, – считает писатель Захар Прилепин. – Дмитрий Глуховский сказал, что Россия – самая большая одиночная камера в мире. То есть он занимает позицию, социологически противоположную той, которую занимает большинство населения страны. То есть зачем Дмитрий собирается читать Тотальный диктант? Чтобы транслировать если не свое мнение, то свое имя".

Спорить глупо, имя это и правда на слуху, Глуховский автор читаемый и продаваемый. Вот и "Обещание" теперь не только рассказ, но уже и короткометражный фильм, активно продвигаемый в социальных сетях "Тотального диктанта", который ничего спорного или антироссийского в персоне писателя не видит.

"Тотальный диктант – акция вне политики, вне каких-то идеологических течений, и наша миссия, опять – хороший русский язык, грамотная речь, современная русская литература, и в рамках этих своих миссий мы и работаем и никаким образом не видим, что кандидатура этого автора или автора какого-либо другого года противоречит задачам акции", – говорит Ольга Ребковец – директор фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Ну это как посмотреть, ведь одна из миссий "Тотального диктанта" – популяризация русского языка, только вот незадача: активно поддерживаемая Глуховским Украина на законодательном уровне этот самый русский язык уже который год пытается запретить.