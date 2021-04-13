В Рослесхозе сменился руководитель

Иван Советников назначен новым руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослезхоз). Ранее он занимал пост заместителя главы этого ведомства.

Как сообщили в пресс-службе правительства России, распоряжение об этом назначении подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее Советников курировал в Рослесхозе, в частности, работу единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. Также он занимался вопросами цифровизации в ведомстве.

До этого Советников руководил комитетом лесного хозяйства Московской области.

Возглавлявший Рослезхоз до Советникова Сергей Аноприенко продолжит работу в Минприроды РФ. Он будет трудиться на посту замминистра. Соответствующее распоряжение уже подписано.