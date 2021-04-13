Потепление климата: в Россию хлынут мигранты с засыхающего юга

Изменение климата может спровоцировать еще более массовую миграцию в Россию жителей южных государств. С таким прогнозом выступил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.

По его словам, вскоре нужно ждать переселенцев с южных границ России, стран СНГ. Как известно, в Средней Азии ключевой проблемой являются водные ресурсы. И не только в Средней Азии, они также характерны для юга Украины.

Как заявил Катцов в интервью РИА Новости, огромная территория России с разнообразным климатом имеет большой потенциал для адаптации людей к изменениям, "поэтому всей страной переезжать не понадобится".

Ранее ученый сообщил, что за последнее десятилетие в России потеплело на 0,51 градуса Цельсия. Катцов отметил, что это большая скорость для глобальной температуры, учитывая, что среднемировой показатель составляет 0,18 градуса.

В результате изменения климата можно ожидать роста числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению льда в Арктике и на Северном морском пути.