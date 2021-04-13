Самсонова и Вихлянцева зачехлили ракетки на турнире в США

Турнир Женской теннисной ассоциации серии WTA 250 с призовым фондом 235 тыс. долларов начался в американском Чарлстоне. Состязания MUSC Health Women’s Open проходят на медленных кортах и будут подводящими к европейскому грунтовому сезону.

Этот турнир в Чарлстоне – второй в сезоне, первый проходил в рамках серии WTA 500. В первый день соревнований Людмила Самсонова уступила датчанке Кларе Таусон – 3:6, 3:6. Еще одна россиянка Наталья Вихлянцева в трех сетах проиграла американке Мэдисон Бренгл – 0:6, 6:3, 2:6.