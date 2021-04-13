Стала известна дата прощания с Леонидом Борткевичем

Прощание с солистом группы "Песняры" Леонидом Борткевичем состоится 15 апреля с 10 до 13 часов в Филармонии Минска. Об этом сообщается на официальной странице ВИА в Instagram.

Леонид Борткевич скончался 13 апреля на 72-м году жизни. Официально причина смерти не называется. По словам певца Валерия Скорожонка, к этому могли привести осложнения в результате сахарного диабета, которым страдал Борткевич.

Леонид Борткевич стал популярен в 70-х годах, когда пел в белорусском ВИА "Песняры". Позже он эмигрировал в США вместе с женой, гимнасткой Ольгой Корбут. В 2000-м вернулся на родину и снова начал выступать с "Песнярами".