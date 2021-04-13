Умер "песняр" Леонид Борткевич

В Белоруссии скончался музыкант, солист группы "Песняры" Леонид Борткевич. Ему был 71 год.

Официально причина смерти музыканта не сообщается. Однако солист "Песняров" Валерий Скорожонок рассказал RT, что Борткевич долгие годы страдал сахарным диабетом. "Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить", – сказал Скорожонок. По его словам, Борткевич был солист №1 в "Песнярах".

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. С 1970 по 1980 год был солистом ВИА "Песняры". В конце 80-х вместе с женой, знаменитой гимнасткой Ольгой Корбут уехал в США. В 2000-м вернулся на родину и снова начал выступать с "Песнярами". Известность ему принесло исполнение песен "Белоруссия", "Березовый сок", "Вологда", "За полчаса до весны" и многих других. Заслуженный артист Белорусской ССР.

Леонид Борткевич был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".